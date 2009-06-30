Яворивский заявляет о фальсификации решения комитета ВР

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ требует включение в повестку дня ближайшего заседания Верховной Рады Украины законопроекта №4136-1 от 11 марта 2009 г. "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (об ограничении льгот народного депутата).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В частности, В.ЯВОРИВСКИЙ сообщает, что данный законопроект в мае 2009 г. был рассмотрен профильным Комитетом по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

«После заседания мне, в присутствии всех членов Комитета, официально сообщили, что мой законопроект поддержан, но через несколько дней проект закона был возвращен с сопроводительным письмом, в котором сказано, что вывод главного комитета – вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы на доработку», - рассказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Депутат видит в этом очевидную фальсификацию решения Комитета и требует включения законопроекта в повестку дня ближайшего заседания ВР.

По информации пресс-службы депутата, законопроект №4136-1 предусматривает существенное ограничение ряда льгот и привилегий депутатов. В частности, законопроект предлагает изъять из соответствующего закона нормы, которые обязывают парламент выплачивать бывшим депутатам материальную помощь в случае их нетрудоустройства; установить, что пенсия депутата, который достиг пенсионного возраста, исчисляется в установленном законом о пенсионном обеспечении порядке (в соответствии с действующей редакцией закона, размер пенсии такого депутата исчисляется, исходя из заработка работающего депутата); сократить размер денежной помощи при выходе на пенсию 5-месячными должностными окладами (сейчас - 12), а норму об обязательном пересчете пенсий работающим депутатам в случае повышения зарплат парламентариев из закона предложено изъять.

Согласно проекту закона, народный депутат бесплатно обеспечивается только медицинским обслуживанием, в отличие от действующей редакции, в которой народные избранники имели право еще на бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения. Согласно предлагаемой редакцией закона, народный депутат, срок полномочий которого закончился, пользуется медицинским обслуживанием на общих основаниях. За ним не сохраняется бесплатное медицинское обслуживание в тех учреждениях здравоохранения, к которым он был прикреплен в период исполнения депутатских полномочий, и обеспечения путевками для лечения.

Кроме того, народный депутат, независимо от постоянного местожительства, по его желанию, имеет право, на срок его полномочий, получить служебное жилое помещение (вместо действующей редакции закона, когда народный депутат имеет право на получение одноразовой денежной компенсации расходов для создания надлежащих жилищных условий, или на срок его полномочий служебного обитаемого помещения, или обитаемого помещения для постоянного проживания).