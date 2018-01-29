Порошенко заявляет, что "дает отпор" любым попыткам посеять в Украине анархию

Президент назвал консолидацию украинцев на фоне внешней угрозы главной предпосылкой победы над агрессором.

Президент Петр Порошенко заявляет, что «дает отпор» любым попыткам посеять в Украине хаос и анархию.

Читайте такжеПорошенко про жалобы России на санкции: "взбесились" не в Вашингтоне, а в МосквеКак передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время торжеств по случаю 100-летия битвы под Крутами в Военном институте телекоммуникаций и информатизации сегодня в Киеве.

«Имея перед глазами горький опыт атаманщины времен Украинской национальной революции, мы даем отпор и любым попыткам посеять в стране хаос и анархию», - заявил он.

«Понимаем, по крайней мере в большинстве своем, что консолидация всех украинцев на фоне опасной внешней угрозы, исходящей от России, является главной предпосылкой нашей победы», - подчеркнул глава государства.

При этом Порошенко привел слова политического деятеля Вячеслава Чорновила: «Возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые открыли ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, борцы за независимость хоть на миг осознали, чем обернутся междоусобицы и заигрывание с коммунизмом для Украины и для них самих. Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторах и хуторках. Это предостережение тем, кто сейчас в упор не видит угрозы реванша, зато направляет свой бойцовский пыл против недавних единомышленников».