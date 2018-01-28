Порошенко не смог прибыть на торжественные мероприятия в честь 100-й годовщины боя под Крутами из-за штормового предупреждения

По словам вице-премьера Розенко, Порошенко не дали разрешения на приземление в Черниговской области.

Президент Украины не смог принять участие в почтении памяти 100-летия боя под Крутами возле Мемориала Героев Крут в Борзнянском районе Черниговской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Дорогие наши соотечественники, сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве, и здесь, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области», - заявил вице-премьер.

«Была идея о пересадке в автотранспорт и прибытии сюда на автомобиле, но президент Украины счел неприемлемым, чтобы здесь все собравшиеся ждали два часа», - отметил Розенко.

При этом вице-премьер подчеркнул, что завтра будут продолжены государственные мероприятия почтения памяти Героев Крут и на Аскольдовой могиле, и в военном институте телекоммуникации и информатизации с участием президента Украины.

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Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.