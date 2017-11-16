Родственники пленных военных до сих пор надеются вернуть домой своих близких (видео)
18:01, 16 ноября 2017Политика
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Вернуть пленных Украина надеется до Нового Года.
Родственники пленных военных до сих пор надеются вернуть домой своих близких
Родственники пленных военных до сих пор надеются вернуть домой своих близких. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Вернуть пленных Украина надеется до Нового Года. И количество пленников только растет. По информации вице-спикера парламента Геращенко, на оккупированных территориях задерживают гражданских и обвиняют их в подготовке терактов или в диверсиях.
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Вчерашнее заявление Путина, о содействия разблокированию процесса обмена, в Украине воспринимают очень сдержанно.
Как сообщал УНИАН, сегоднябоевики подтвердили удержание 88 из 157 имеющихся в списках СБУ украинских заложников.
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