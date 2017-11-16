Родственники пленных военных до сих пор надеются вернуть домой своих близких (видео)

18:01, 16 ноября 2017
Политика
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Вернуть пленных Украина надеется до Нового Года.

Родственники пленных военных до сих пор надеются вернуть домой своих близких. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вернуть пленных Украина надеется до Нового Года. И количество пленников только растет. По информации вице-спикера парламента Геращенко, на оккупированных территориях задерживают гражданских и обвиняют их в подготовке терактов или в диверсиях.

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Вчерашнее заявление Путина, о содействия разблокированию процесса обмена, в Украине воспринимают очень сдержанно.

Как сообщал УНИАН, сегоднябоевики подтвердили удержание 88 из 157 имеющихся в списках СБУ украинских заложников.

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Теги: #пленные в ОРДЛО#заложники в ОРДЛО#родственники пленных