Боевики подтвердили удержание 88 из 157 имеющихся в списках СБУ украинских заложников

Контролируемые Россией боевики подтверждают, что удерживают 88 из 157 имеющихся в списках Службы безопасности Украины украинских заложников.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«В списке СБУ на сегодняшний день есть 157 граждан Украины. В ОРДЛО подтверждают, что у них содержатся из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока речь не шла. Ни о согласованных списках, ни о цифрах! Мы делаем все, чтобы освободить граждан Украины, но, пожалуйста, не оперируйте никакими цифрами и датами, которых пока никто не называл, ни в одном комментарии», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю все от меня зависящее, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

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Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», - сказал Медведчук.

После просьбы Медведчука Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе.

«Руководители «ДНР» и «ЛНР» инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», - говорилось в сообщении Кремля.

Сегодня ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин имеет определенное влияние на российских боевиков на Донбассе, поэтому они согласились на обмен пленными.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88 человек».