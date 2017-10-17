Несмотря на протесты на Грушевского, Парубий закрыл заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00, во время которого депутаты продолжат рассматривать законопроекты о медицинской реформе.

Перед закрытием заседания народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев предложил коллегам работать над проектами законов о медреформе без перерывов, чтобы быстрее закончить рассмотрение этого вопроса и перейти к тем вопросам, решений по которым требуют митингующие возле парламента: отмена депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательства и создание Антикоррупционного суда.

Читайте такжеГолосование по медицинской реформе состоится в четверг

Однако это предложение не было поставлено на голосование.

Как сообщал УНИАН, для проведения медреформы ВР должна принять два проекта закона: о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) и проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6604).