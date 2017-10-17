Несмотря на протесты на Грушевского, Парубий закрыл заседание Рады
Сегодняшнее заседание Рады прошло под знаком протестов возле парламентских стен.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00, во время которого депутаты продолжат рассматривать законопроекты о медицинской реформе.
Перед закрытием заседания народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев предложил коллегам работать над проектами законов о медреформе без перерывов, чтобы быстрее закончить рассмотрение этого вопроса и перейти к тем вопросам, решений по которым требуют митингующие возле парламента: отмена депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательства и создание Антикоррупционного суда.
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Однако это предложение не было поставлено на голосование.
Как сообщал УНИАН, для проведения медреформы ВР должна принять два проекта закона: о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) и проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6604).