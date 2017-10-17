Еврокомиссар Ган посетовал на попытки усложнить работу НАПК и жизнь украинским активистам

Европейский комиссар по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Ган заявил, что власти Украины постоянно пытаются усложнить жизнь активистам и общественным организациям, которые борются с коррупцией. Об этом он сказал в интервью сайту Eastbook.

По мнению Гана, пока рано говорить о неэффективности борьбы с коррупцией в Украине. "Мы с самого начала с энтузиазмом поддерживали все реформы в Украине и борьбу украинцев с коррупцией, в частности, решения о создании ряда антикоррупционных институтов и обязательном обнародовании доходов государственных чиновников с целью общественного контроля. Необходимо время, чтобы добиться желаемых результатов, чтобы перейти от ситуации, в которой коррупция является частью системы, к ситуации, когда она не просто объявлена вне закона, но является неприемлемой в культурном плане. Поэтому было бы преждевременно предполагать, что Украина в этой битве потерпела поражение", - сказал Ган.

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Вместе с тем он указал на ряд недостатков в вопросе противодействию коррупции в Украине.

"Тем не менее, факт остается фактом – многие приговоры по делам с участием высокопоставленных лиц до сих пор не прозвучали, независимость Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции находится под угрозой. Этот орган до сих пор не в состоянии эффективно проверять декларации о доходах государственных должностных лиц.

Кроме того, власти Украины, похоже, постоянно пытаются усложнить жизнь активистам по борьбе с коррупцией и общественным организациям, которые пытаются победить в схватке с коррупцией на самых высоких уровнях", - заявил еврокомиссар.

Ган заверил, что ЕС и другие партнеры продолжат сотрудничать с Украиной по антикоррупционным вопросам.

"Мы вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими донорами и международными организациями обеспокоены тем, как выглядит ситуация по данному вопросу в Украине. Несмотря на это, я могу заверить, что мы будем и дальше оказывать давление с целью достижения прогресса на пути к полной ликвидации коррупции в Украине", - добавил он.