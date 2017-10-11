Венгрия 16 октября поднимет в ЕС вопрос по украинскому закону "Об образовании"

10:23, 11 октября 2017
Политика
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Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Венгрия пытается добиться пересмотра закона

Венгрия 16 октября на заседании Совета министров иностранных дел ЕС поднимет вопрос относительно украинского закона «Об образовании».

Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

При этом, по его словам, попытки пересмотреть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будут отклонены.

Журналист отметил, что ЕС работает над компромиссом, в результате которого формулировка относительно намерений в Декларации о Восточном партнерстве с Украиной, Грузией и Молдовой может оставаться, если вспомнить нидерландскую правку к Соглашению об ассоциации "Украина-ЕС", которая была согласована в декабре 2016 года .

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

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28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Выводы венецианской комиссии относительно закона будут готовы к декабрю.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не будет подрывать единство ЕС в вопросе антироссийских санкций из-за положения закона об образовании в Украине.

Также Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины.

9 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter Сийярто предложил вместе посетить Закарпатье и обсудить языковые положения закона об образовании.

Однако министр иностранных дел Венгрии Сийярто отказался встречаться с Климкиным на Закарпатье для обсуждения языковых положений нового закона об образовании.

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Теги: #закон об образовании в Украине#отношения Украины и Венгрии