65 лет назад начался самый большой бой УПА с войсками НКВД

В Здолбуновском районе Ровенской области, неподалеку бывшего села Гурбы, торжественно отмечена 65-я годовщина самого большого в истории Украинской Повстанческой Армии боя с войсками НКВД.

Как передает корреспондент УНИАН, 21 апреля на место, которое было центром многодневных боев в апреле 1944 года, приехали представители местной исполнительной власти, народные депутаты Верховной Рады и местных советов, представители общественности, ветераны УПА, жители окружающих населенных пунктов.

На месте захоронения останков погибших повстанцев, вблизи будущего Пантеона УПА, состоялись Литургия и панихида, которую отслужил митрополит Ривненский и Острожский УПЦ Киевского патриархата ЕВСЕВИЙ.

На митинге выступили, в частности, председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, первый заместитель председателя облсовета Валентин КОРОЛЮК, народный депутат Украины, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, председатель областной организации УНП, экс-губернатор Василий ЧЕРВОНИЙ, ветеран УПА Василий КОВАЛЬЧУК и др.

В беседе с журналистами, председатель ОГА В.МАТЧУК сообщил, что местная власть Ривненской области позаботится о достройке Пантеона УПА на этом месте, о создании здесь своеобразного музея национально-освободительного движения, где будут собраны для воспоминания участников этого боя оружие повстанцев, их одежда, амуниция, все вещи, которые были и еще будут найдены в этих местах в результате проведения здесь археологических раскопок и исследований.

Несколько лет назад в этой местности по инициативе УПЦ КП и тогдашнего губернатора области В.ЧЕРВОНИЯ здесь был основан мужской Свято-Воскресенский монастырь.

Справка УНИАН. Самый большой бой в истории УПА начался в конце апреля 1944 года, на третий день Пасхи, на границе нынешних Ровенской и Тернопольской областей, близ села Гурбы. Тогда почти 5-тысячная группировка УПА, в которую входили подразделения южной военной округи «Богун» УПА-Север и соединения «Холодный Яр» УПА-Юг, оказались окружены 35-тысячным контингентом войск НКВД, на вооружении которых были танки, авиация, артиллерия и бронепоезд. Несмотря на то, что почти половина повстанцев были только что мобилизованными крестьянами и невооруженными, почти половина из них вырвалась из окружения и продолжила рейд на Полесье. Остальные повстанцы погибли во время многодневных боев.