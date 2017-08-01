Замглавы Меджлиса Чийгозу грозит до 10 лет тюрьмы - адвокат

Судебный процесс над заместителем председателя Меджлиса Ахтемом Чийгозом в аннексированом Крыму подходит к концу, главная интрига - это срок заключения, который назначат обвиняемому. Об этом в комментарии "112 Украина" сказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Дело Ахтема Чийгоза уже подходит к концу. Защита в финальной стадии привлекла ряд доказательств контекста. Это публикации СМИ тех дней, 25-26 февраля 2014 года, из которых следует, что, как представлено в обвинении, не агрессивная толпа что-то намеревалась захватить, а сторонники пророссийских взглядов за день до событий уже блокировали здание ВР АР Крым, уже осуществляли призывы к изменению территориальной целостности РФ. Нам в суде было важно показать именно контекст. Мы довольны тем, что суд приобщил эти доказательства ... Несмотря на то, что нет каких-либо доказательств его вины, приговор будет обвинительным. Главная интрига - сколько ему дадут. Ему грозит от 4 до 10 лет", - отметил Полозов.

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По его словам, защита планирует перейти к судебным прениям, после чего суд должен вынести приговор. По прогнозам адвоката, приговор будет в конце лета или в начале осени.

Ранее "суд" в Крыму оставил Чийгоза под стражей до 8 октября.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно — в отношении Чийгоза и отдельно - в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог попрощаться с больной матерью.

22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза.