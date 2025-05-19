Актриса Анна Сагайдачная рассекретила необычное имя 5-месячной дочери

Актриса попросила называть своего ребенка только так.

Пять месяцев назад украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. Она до сих пор скрывает своего избранника и не охотно делится подробностями материнства.

Однако на днях она окрестила свою младшую дочь и рассекретила, какое необычное имя ей дала.

Так, знаменитость назвала свою дочь Мирой. Вероятное, полное ее имя - Мирослава. При этом Сагайдачная попросила называть ее ребенка исключительно Мирой.

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Отметим, также Сагайдачная воспитывает сына Тимура от экс-супруга Евгения Третьяка. Пара развелась в 2023 году, однако объявила об этом только в 2024 году.

В одном из интервью Анна призналась, что развод был сложным для нее. Однако вскоре она встретила другого человека, который смог покорить ее сердце. О своем новом избраннике она почти ничего не рассказывает. Известно лишь то, что он не из шоу-бизнеса.

Напомним, ранее Анна Сагайдачная показала свою новорожденную дочь и похвасталась трогательным сюрпризом от мужа. Возлюбленный встретил ее из роддома и порадовал тем, как украсил квартиру.

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