Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed опубликовали видео с говорящим названием Don't Buy RTX 5060 ("Не покупайте RTX 5060"). Свой призыв техноблогеры обосновали манипуляциями со стороны Nvidia.
По их словам, корпорация манипулирует СМИ, чтобы продвигать свои карточки. Такое случалось и в прошлом. В качестве примеров приводятся истории с RTX 3080 (преувеличен прирост быстродействия по сравнению с моделью прошлого поколения), RTX 3090 (история с поддержкой 8K), а также якобы сопоставимая с RTX 4090 549-долларовая RTX 5070.
Ситуация повторяется и с RTX 5060: Nvidia выдавала карточку на обзоры при условии, что она будет тестироваться только в 5 играх, а доступ к драйверам был открыт только перед самым запуском, что вынудило СМИ полагаться на ранние, менее точные тесты.
Hardware Unboxed утверждает, что такие издания, по сути, становятся частью маркетинговой кампании Nvidia. В них RTX 5060 сравнивают не с актуальными конкурентами, а с картами предыдущих поколений, дополнительно используя мультикадровую генерацию, которая искажает реальную производительность.
По мнению авторов канала, подобные обзоры вводят пользователей в заблуждение и не должны публиковаться вовсе.
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