Рекомендованная цена модели в США составила 299 долларов.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed опубликовали видео с говорящим названием Don't Buy RTX 5060 ("Не покупайте RTX 5060"). Свой призыв техноблогеры обосновали манипуляциями со стороны Nvidia.

По их словам, корпорация манипулирует СМИ, чтобы продвигать свои карточки. Такое случалось и в прошлом. В качестве примеров приводятся истории с RTX 3080 (преувеличен прирост быстродействия по сравнению с моделью прошлого поколения), RTX 3090 (история с поддержкой 8K), а также якобы сопоставимая с RTX 4090 549-долларовая RTX 5070.

Ситуация повторяется и с RTX 5060: Nvidia выдавала карточку на обзоры при условии, что она будет тестироваться только в 5 играх, а доступ к драйверам был открыт только перед самым запуском, что вынудило СМИ полагаться на ранние, менее точные тесты.

Видео дня

Hardware Unboxed утверждает, что такие издания, по сути, становятся частью маркетинговой кампании Nvidia. В них RTX 5060 сравнивают не с актуальными конкурентами, а с картами предыдущих поколений, дополнительно используя мультикадровую генерацию, которая искажает реальную производительность.

По мнению авторов канала, подобные обзоры вводят пользователей в заблуждение и не должны публиковаться вовсе.

GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступила в продажу 19 мая за 299 долларов. На сегодняшний день это самая младшая и дешевая GPU с графической архитектурой Nvidia Blackwell.

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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