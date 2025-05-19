Первый апдейт фронталки за 5 лет, больше оперативной памяти, новый дизайн и многое другое.

До анонса новой флагманской серии смартфонов Apple осталось пару месяцев. Чем ближе презентация, тем больше данных появляется в сети.

Редакция портала 9to5Mac собрала семь ключевых нововведений в iPhone 17 Pro и его увеличенной версии iPhone 17 Pro Max, о которых уже упомянули Марк Гурман и другие известные инсайдеры.

Фронтальная камера 24 Мп . Это будет первый апдейт фронталки за 5 лет. Последний раз Apple обновляла переднюю камеру в 2019 году в iPhone 11, заменив 7‑Мп сенсор на 12-Мп.

. Это будет первый апдейт фронталки за 5 лет. Последний раз Apple обновляла переднюю камеру в 2019 году в iPhone 11, заменив 7‑Мп сенсор на 12-Мп. Чип A19 Pro. Более дешевые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19.

Более дешевые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19. 12 ГБ ОЗУ. Это на 50% больше по сравнению с 8 ГБ у iPhone 16 Pro. В паре с чипом A19 Pro производительность должна оказаться феноменальной, как в играх, так и в задачах с ИИ.

Это на 50% больше по сравнению с 8 ГБ у iPhone 16 Pro. В паре с чипом A19 Pro производительность должна оказаться феноменальной, как в играх, так и в задачах с ИИ. Собственный чип Wi-Fi и Bluetooth. Переход на собственный чипсет позволит Apple улучшить связь между своими устройствами, а также снизить затраты на производство смартфонов.

Переход на собственный чипсет позволит Apple улучшить связь между своими устройствами, а также снизить затраты на производство смартфонов. Увеличенный "прямоугольный" выступ камеры . Это первый редизайн со времен iPhone 11 Pro, который выходил в 2019 году.

. Это первый редизайн со времен iPhone 11 Pro, который выходил в 2019 году. Новый дизайн задней панели с алюминиевым покрытием. Несмотря на то, что Apple только в 2023 году ввела титановый корпус для Pro моделей, рамка "прошек" будет не титановая, а алюминиевая. Одним из потенциальных преимуществ изменения является возможность для новых цветовых решений, включая небесно-голубой оттенок (Sky Blue).

Улучшенное охлаждение с помощью испарительной камеры. Apple переработает систему охлаждения с паровой камерой, которая позволит телефону поддерживать высокую производительность при нагрузке и не перегреваться.

Видео дня

По данным Wall Street Journal, Apple вынуждена повысить цены на iPhone 17 из-за торговой войны Трампа. Публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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