Президентские выборы в Румынии выиграл проевропейский кандидат Никушор Дан, который получил 53,6% голосов. Его соперник - пророссийский кандидат Джордже Симион - 46,4%. И хотя Симион уже признал свое поражение и поздравил Дана с победой, при этом он заявил, что намерен продолжать "борьбу за Румынию".

Безусловно, такие результаты выборов окажут влияние на ситуацию в регионе, в том числе в Молдове. Напомню, что в Симион набрал большинство голосов румынской диаспоры, однако в Молдове по этому показателю он крупно програл. Граждане Румынии, проживающие в соседней стране, отдали более 80% голосов Никушору Дану. В некоторой степени, это могло повлиять и на исход выборов.

Такой результат голосования на президентских выборах в Румынии однозрачно воодушевил власть в Молдове. Дело в том, что правящая партия и президент Майя Санду поддерживали Никушора Дана.

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И у них есть надежда, что граждане Молдовы на грядущих парламентских выборах тоже сделают проевропейский выбор. Но я относился бы к таким надеждам осторожно.

Во-первых, у меня есть сомнение, что эта волна проевропейского энтузиазма продержится до осени. Напомню, когда в Молдове проводилась подготовка к президентским выборам 2024 года и одновременно было предложение провести референдум по евроигтеграции, власти страны не учли, сколько времени пройдет от момента объявления плебисцита до его проведения и подсчета результатов – больше полугода. И волна эйфории, вдохновения от того, что мы узнали - нам вместе с Украиной открыт путь в Европейский Союз, к моменту голосования сильно спала. Настолько, что позитивное голосование "за ЕС" оказалось под угрозой. Вот и сейчас я тоже боюсь, что к парламентским выборам в Молдове все может измениться.

Во-вторых, чем бы ни закончились "переговоры" между РФ и Украиной, следует понимать, что Москва не остановится, даже если согласится на "перемирие" или даже "мир". Россия будет готовиться к новым атакам. И речь не только об угрозе европейским странам.

Для России все равно важной остается Украина. И Кремлю важно зайти к ней "с тыла" – это Молдова вместе с Приднестровьем.

Там и сейчас активно работают ФСБ, ГРУ и так далее, постоянно пытаясь оказывать давление. Поэтому, нельзя исключать, что для получения нужного ей результата на выборах в Молдове, Россия вложит миллионы долларов в организационные, медийные структуры, в агентов влияния и так далее. Все "консервы", которые тут сидят годами, будут задействованы. И, конечно, стоит ожидать мобилизации граждан Молдовы, которые проживают в Приднестровье. Не все они будут голосовать на выборах в Молдове так, как нужно Кремлю, но 70% - это, к сожалению, реальность.

Что касается Румынии и поляризации общества на президентских выборах (кандидаты набрали почти равное количество голосов), то я бы не беспокоился. Ситуация там скоро стабилизируется, поскольку президент, премьер-министр, большинство в парламенте будут играть в одну и ту же игру.

Виталий Андриевский, директор Института эффективной политики (Молдова)