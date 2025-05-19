Андрей Данилко внезапно дал интервью российской службе BBC: что он сказал

Певец также высказался о Евровидении-2025.

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, дал интервью российской службе BBC в Лондоне. Артист разговаривал на русском языке.

Он рассказал о том, почему не принял участие в Нацотборе на Евровидение-2025. По его словам, он не знает, как судить молодых артистов, а говорить что-то обидное он не хочет.

"Я отказался сидеть в жюри Национальных отборов на "Евровидение". Я не знаю, как их судить. Они все молодые, их выбирают. Я на них смотрю. Сказать что-то обидное для того, чтобы потом это обсуждалось в интернете, я не хочу. Они все разные. Поэтому я говорю, сами все решайте", - сказал Данилко.

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Также он высказался о группе Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на конкурсе. Он отметил, что скучает по прошлому времени, когда у всех было уважение друг к другу, потому что сейчас все пытаются кого-то захейтить.

"Вот ребята сейчас выступают - группа Ziferblat. Мы даже фрагмент какой-то спели во время своего выступления, чтобы их поддержать. Но у нас так люди устроены, что все хотят обосрать. Типа кого вы послали, какие у них костюмы ужасные, песня - го*но. Может, я и потому еще скучаю по тому времени. Мы никогда не могли себе такое позволить. У нас было какое-то уважение".

Напомним, группа Ziferblat "разорвала" сцену Евровидения-2025.

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