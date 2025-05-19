Не исключено, что Путин верит, что к осени его армия принесет ему захват нескольких областей Украины.

Осень может стать "точкой конечной деградации" российской армии, и в этот момент все будет зависеть от нашей готовности. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Отвечая на вопрос о том, что, по мнению многих обозревателей, ослабление на фронте по крайней мере до осени вряд ли произойдет, он отметил, что это может произойти даже "буквально на днях".

"Если все же совместными усилиями Дональда Трампа и Владимира Путина руководство нашей страны дожмут подписать очень плохой для нас мир. Такую немного завуалированную капитуляцию. Мне очень хочется верить, что этого не произойдет", - сказал Дикий.

Видео дня

Он отметил, что те условия, которые выдвигает Кремль, настолько неприемлемы, что ему "все же трудно представить, кто из руководства нашей страны рискнул бы, например, дать приказ нашей армии взять и выйти из неоккупированных территорий", чего сейчас требуют россияне.

В то же время Дикий отметил, что противостоять совместному давлению Кремля и Белого дома - это чрезвычайно трудная задача. "Я сейчас нашему президенту очень не завидую. То, что называется "не хотел бы быть сейчас на его месте". Я даже не представляю, насколько это реально сложно, когда на тебя давят одновременно уже две ядерные сверхдержавы", - сказал ветеран.

Но, отметил он, противостоять этому давлению надо и "подписывать этот плохой мир, который нам предлагают, фактически капитуляцию, ни в коем случае нельзя".

"Если мы подпишем такой мир, - вот он как раз точно будет совсем непродолжительный. И вот после этого, когда война возобновится, шанса уже просто не будет. Поэтому как раз наша задача сейчас - выстоять, наша задача сейчас - на это не повестись", - подчеркнул экс-командир.

Далее, по его словам, "будет война: минимум все лето, до осени":

"На самом деле она будет значительно дольше, но как минимум все лето, до осени эта война будет похожа на ту, которая сейчас. То есть россияне будут пробовать наступать".

Реальны ли планы Путина захватить 4 области?

Он отметил, что согласно сообщениям западных медиа, которые опираются на своих инсайдеров в Кремле, президент России Владимир Путин якобы "глубоко убежден, что если сейчас его не заставят подписывать, собственно, заморозку по нынешней линии, то к осени ему его армия принесет и Херсонскую область, и Запорожскую, а возможно также еще Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую".

"То есть он, кажется, действительно в это верит. И по тому, как они себя ведут, по тому, какую делегацию они послали, с какими предложениями, реально похоже на то. То есть похоже, что Владимир Владимирович так и не приблизился к фронтовым реалиям. Он действительно может считать, что его армия ему эти области до осени дожмет. В реальной жизни ситуация совсем другая", - подчеркнул ветеран.

Реальная же ситуация, добавил он, такова, что "состояние этой, к сожалению, пока что численной, 600-тысячной армии... таково, что за последний год они взяли одни Великие Новоселки". Это населенный пункт с довоенным населением в 5 тыс. человек. При этом потери оккупантов за год больше, чем за любой другой год полномасштабной войны России против Украины.

Так, отметил Дикий, российские захватчики "действительно могут до осени продолжать вот так вот максимально давить", им будут давать команды прорываться, впрочем "толку от этого не будет".

"В результате как раз где-то к осени количество их потерь перейдет окончательно уже в качество. Оно уже переходит. Эта армия на самом деле до сих пор остается, к сожалению, страшной и мощной только за счет численности. Но при этом ее качество - она уже далеко не такая боеспособная, как даже полгода назад, не говоря о двух годах назад", - отметил он.

Ветеран подчеркнул, что таким образом, на осень российская армия "полностью потеряет боеспособность", а что будет дальше - будет зависеть от того, в каком состоянии мы придем к этой точке:

"Вот точка конечной деградации российской армии - это где-то плюс-минус осень. А вот вопрос: мы на этот момент будем тоже способны только стоять в обороне и просто их сдерживать? И когда они окончательно выдохнутся и деградируют, мы выдохнем и скажем: "Ну, видите, вы уже теперь точно дальше вперед не пройдете, вы это уже видите. Ну, давайте договариваться".

В то же время, добавил он, если на момент, когда осенью произойдет этот перелом внутри российской армии, мы подготовим свою армию, в частности выровняем количественное соотношение с армией врага, то "тогда, когда осенью они окончательно выдохнутся и деградируют, тогда можно будет говорить о том, чтобы мы поменялись местами, поменялись ролями и наконец снова, как было осенью 22-го года, переходили к наступательным действиям".

Война в Украине - новости

Как сообщалось, ранее военный аналитик Сергей Грабский отметил, что до административной границы Днепропетровской области от села Котляровка, где сейчас идут бои, осталось около 2,5 километров. И если российские войска прорвутся сюда, то это будет "исключительно политический шаг".

По его словам, российские оккупанты преследуют исключительно политическую цель: прорваться, заявить, что они вышли на границы или перешли границы области, мол, уже начинают освобождение Днепропетровщины.

Вас также могут заинтересовать новости: