Китай впервые запустит дрононосец 'Цзю Тянь': что известно о гигантской 'птичке'

Этот борт может кардинально изменить архитектуру ведения боевых действий в мире, отмечают аналитики.

Китай готовится к первой миссии своего передового авианосца дронов "Цзю Тянь", способного кардинально изменить архитектуру ведения боевых действий. Как сообщает Scmp.com, запуск ожидается до конца июня.

"Цзю Тянь" взлетит в свою первую миссию, закладывая основу для расширения дальности беспилотного боя китайскими ВВС.

Этот уникальный летательный аппарат - не просто дрон, а "авианосец беспилотников в воздухе". Его размах крыльев достигает 25 метров, максимальный взлетный вес - 16 тонн. Основная особенность - способность перевозить до 100 барражирующих боеприпасов или БПЛА-камикадзе, которые могут запускаться с обеих сторон корпуса.

Самолет имеет дальность полета 7000 км и может выпускать до 100 единиц барражирующих боеприпасов или небольшие дроны, включая БПЛА-камикадзе.

Разработанный как реактивный беспилотник большой дальности, "Цзю Тянь" может летать на высоте до 15 000 метров, что выводит его за пределы действия большинства современных систем ПВО средней дальности.

Ожидается, что первая миссия станет частью серии испытаний перед официальным развертыванием в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Цзю Тянь", что в переводе означает "высокое небо", впервые был представлен публике на авиасалоне в Чжухае в ноябре прошлого года. Его появление символизирует новый этап в развитии боевых БПЛА с глобальным радиусом действия, способных действовать независимо или в рамках сетевых операций.

Еще в прошлом году Китай начал ходовые испытания корабля "Фуцзянь", который стал крупнейшим авианосцем в истории страны.

Известно, что "Фуцзянь" является авианосцем с неядерной силовой установкой. Главной особенностью корабля стала система CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), которая позволяет самолету взлетать с помощью специальной электромагнитной катапульты (EMALS).

Она дает истребителю возможность брать больше оружия и топлива.

Также напомним, что в конце прошлого года Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль (УДК) Type 076. По мнению специалистов, он также может иметь электромагнитную катапульту.

