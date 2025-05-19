Александр Терен представит на Миколайчук OPEN фильм 'Первый ряд' о балетной постановке в США с его участием

Документальная лента от исполнительного продюсера Сары Джессики Паркер вошла в секцию фестиваля "Невыдуманное".

Национальная премьера фильма об украинских артистах балета в эмиграции и участие в их спектакле ветерана Александра Терена "Первый ряд" (Front Row) состоится на Миколайчук OPEN 14 июня. Исполнительным продюсером фильма стала известная голливудская актриса Сара Джессика Паркер.

В фильме речь идет о группе украинских танцоров в эмиграции, которые формируют новую балетную труппу United Ukrainian Ballet. В Вашингтоне Алексей, один из ведущих артистов балета, знакомится с Александром Будько (Тереном) - военным, который потерял обе ноги в бою на украинской границе с Россией. Между ними завязывается дружба, и Александр присоединяется к балетной труппе. Он участвует в своей первой хореографической постановке на сцене в Калифорнии (США).

Александр Терен лично представит фильм на Миколайчук OPEN в Черновцах. Он прокомментировал важность ленты и показа ее в Украине:

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"Конечно, очень важно показать эту ленту и в Украине, в частности, потому что это фильм об украинцах за рубежом, которые, находясь там, все же пытаются и делают для страны немало. Это люди, которые собирают деньги и поддерживают своих близких, друзей, которые находятся на войне. И прославляют Украину с правильной стороны, а именно со стороны культуры, что тоже важно. К сожалению, СМИ уже об этом не говорят, даже смерти людей настолько не влияют на международное информационное поле. Поэтому нужно заходить со стороны культуры, что значительно глубже и значительно тоньше. И это им удается. Собственно, об этом фильм "Первый ряд"".

Над фильмом работала режиссер-документалист из Амстердама Мириам Гуттман. Ее фильм "Законы моря" был номинирован на премию Тегель - самую известную голландскую журналистскую премию. Мировая премьера фильма "Первый ряд" состоялась на одном из крупнейших фестивалей документального кино США Doc NYC. Один из героев фильма, звезда не только украинского, но и мирового балета Алексей Тютюнник пришел на премьеру в футболке Free Azovstal Defenders. А Александр Терен появился на красной дорожке в черном классическом костюме и с брошью в виде ветви терена. Сара Джессика Паркер также посетила мировую премьеру в Нью-Йорке.

Попасть на показ фильма и обсуждение с Александром Тереном, а также посмотреть другие ленты фестиваля возможно по абонементам или билетам. Зрительские абонементы на фестиваль уже в продаже.

Фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN" состоится с 14 по 21 июня в городе Черновцы при поддержке Черновицкого городского совета и Культурно-художественного центра им.

Генеральный спонсор: Строительная компания "Водограй"

Спонсоры: Taistra Group, Клуб предпринимателей Буковины, Grico, Чиабата

Генеральный партнер industry секции: AМО Pictures

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Партнеры гостеприимства: Baccara coffee, пекарня Сито, Daddy Cool bar, Корчма "У Вакулы"

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Информационный партнер: Суспільне Мовлення (Суспільне Культура, Суспільне Черновцы, Радио Культура)

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