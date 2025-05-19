18 мая с Кудрявцем попрощались в оккупированном Донецке.

ВСУ уничтожили боксера предателя Артема Кудрявца, который до начала войны России с Украиной представлял Донецк на соревнованиях всеукраинского уровня вместе с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко, пишет Главком.

Издание отметило, что в начале апреля этого года российские пропагандистские ресурсы сообщили, что боксер считается без вести пропавшим, а 18 мая с ним попрощались в оккупированном Донецке.

Кудрявец родился в январе 1987 года, имел разряд мастера спорта по боксу. В материале говорится, что в 2009-м он участвовал в престижном международном турнире "Мемориал Макара Мазая", который проходил в Мариуполе. Туда приехало много звезд мирового бокса, а вместе с Кудрявцом участие в турнире принимали Усик, Ломаченко, а также украинский боксер армянского происхождения Артем Далакян. Тогда в поединке весовой категории до 69 кг Кудрявец уступил члену сборной Украины по боксу Денису Лазареву.

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Когда россияне оккупировали Донецк, он поддержал террористов. Известно, что на "Миротворец" попал как помощник "депутата ДНР" Сергей Ковальчука. Впоследствии работал тренером в клубе "Велес", а также судьей по боксу.

Боксер рассказывал российским пропагандистам, что был мобилизован 21 февраля 2022 года. В начале 2023-го попал под обстрел возле Авдеевки и получил тяжелую контузию. После длительного лечения снова вернулся на фронт.

"Моим Героем был, есть и всегда будет первый глава ДНР Захарченко Александр Владимирович, который создал нашу республику. Как глава ДНР он защищал "Донецкую республику" с оружием в руках на передовой. Настоящий пример для подражания", - цитирует издание Кудрявца.

Новости о других ликвидированных оккупантах

Как сообщал ранее УНИАН, на войне в Украине ликвидировали сына замглавы ЦРУ, который воевал в составе ВС РФ, подписав контракт с минобороны. Он долгое время был пацифистом, путешествовал и постил видео с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако впоследствии оказался в пункте вербовки на контрактную службу в Москве, а затем - на войне в Украине.

Также в апреле под Москвой в городе Балашиха взорвали генерала Ярослава Москалика из Генштаба РФ. Взрывчатку неизвестные заложили под автомобиль, рядом с которым проходил оккупант, и дистанционно ее активировали. Статусность Москалика была "более чем высокая". Он работал в том месте, "где на картах чертят стрелочки будущих боевых операций целых армий и фронтов", писали журналисты.

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