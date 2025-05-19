Она объяснила свое решение.

Самолет - это не то место, куда нужно наряжаться. Вам должно быть удобно, комфортно и вы не должны быть скованы в движениях. Рассказываем, что нельзя надевать в самолет во избежание ряда проблем.

Почему нельзя носить джинсы и кроссовки в самолете - главная причина

Носить джинсы и кроссовки в самолёт можно, но есть несколько причин, почему это не рекомендуется, особенно при длительных перелётах.

Джинсы часто плотные и малорастяжимые, особенно в области талии, коленей и бёдер. В ограниченном пространстве кресла это может вызвать дискомфорт, особенно если нужно сидеть долго.

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Узкие джинсы могут затруднять кровоток в ногах, что повышает риск тромбоза, особенно при долгих перелётах. Кроме того, джинсовая ткань долго сохраняет холод и плохо адаптируется к температурным колебаниям в салоне самолёта.

Есть еще список вещей, которые не рекомендуется надевать в самолет.

Комбинезоны

Как рассказала стюардесса Шер Даллас в своем ТикТок, в комбинезоне очень неудобно ходить в туалет. По ее словам, пол в туалете моют редко, а когда вы будете снимать комбинезон, он окажется в чьей-то моче.

Шорты

По словам стюардессы, она никогда не надела бы в самолет шорты, потому что это просто не гигиенично.

"Я бы никогда не надела шорты. Количество раз, когда меняют грязные подгузники на сиденьях, просто поражает, не говоря уже о том, что людей рвет, люди сами грязные и сидят на сиденьях", - отметила Даллас.

Шлепанцы

Как рассказала Шер, люди ходят босыми ногами по ковру в самолете, а также туда блюют, садят домашних животных. Поэтому она не хотела бы, чтобы пальцы ее ног оказались рядом с такой поверхностью.

Майки

А вот майку стюардесса не рекомендует надевать потому, что в самолете может быть холодно, и тогда другие пассажиры могут заметить ваши соски. Даллас считает, что лучше проявить скромность.

Худи без ничего

Даллас говорит, что были случаи, когда человек перегревался, и с него снимали верхнюю одежду, под которой был только бюстгальтер. Человеку пришлось так сидеть весь полет.

"Наконец, я бы никогда не надела свитер или толстовку без чего-то под ним. У меня были настоящие неотложные медицинские ситуации, потому что кто-то перегревался, и нам приходилось снимать с нее верх, и она просто сидела в бюстгальтере в салоне самолета", - добавила стюардесса.

Черные носки

Рассказываем, почему нельзя надевать черные носки в самолет. На самом деле, официального запрета на это нет, но есть несколько рекомендаций. Например, на черных носках сложно заметить кровь или отек, есть видимые следы ворса и пыли, а также в них более высокая температура и потоотделение.

Взамен вы можете надеть компрессионные чулки. Спросите, зачем в самолет надевать компрессионные чулки? Вот несколько причин:

профилактика тромбоза

снижение отеков ног

улучшение самочувствия после перелета

рекомендованы при варикозе и беременности

Таким образом, надев компрессионные чулки, вы сможете обезопасить себя от ряда проблем.

Что надеть в самолет - рекомендации

Одежда для полёта должна быть максимально удобной, дышащей и многослойной, чтобы вы чувствовали себя комфортно при любых обстоятельствах — будь то жара в аэропорту или прохлада в салоне. Вот оптимальный список, что надеть в самолёт:

свободная одежда

легкая многослойность

комфортна обувь

Теперь вы знаете, что надеть в самолет летом, чтобы ваш полет был комфортным.

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