По словам Берлинской, Россия опережает в "дроновой" гонке.

Россия постепенно закрепляет свое преимущество в технологиях, в частности в сфере ударных беспилотников, что создает серьезные вызовы для ВСУ - в Украине необходимо создать государственную стратегию развития военных технологий. Такое мнение высказала в Facebook руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

По словам Берлинской, россияне все активнее наращивают технологические возможности и до конца мая 2025 года могут достичь способности запускать более тысячи ударных дронов типа "шахед" в сутки. Как объясняет эксперт, это результат государственной политики страны-агрессора, предусматривающей привлечение десятков тысяч ведущих инженеров, в частности из Китая, Северной Кореи и Беларуси, а также масштабных инвестиций в разработки и компонентную базу.

"Мы пытаемся дотягивать на low tech, но дешевые, простые технологии - это лишь часть решения. Нужен скачок на качественно новый уровень, а для этого нужна фундаментальная и прикладная наука", - отмечает Берлинская.

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По ее словам, украинцы и так "совершили чудо" на решениях с хоббийного радиорынка и держались так более трех лет, но сейчас это уже недостаточно, считает эксперт. Потому что эти решения все больше преодолеваются системными, монументально-научными проектами объединенных российско-иранско-китайских инженерных команд.

"Наши технологии - это на 80% именно такие решения. Мы уперлись в стеклянный потолок фундаментальной науки. Стеклянный, потому что мы понимаем куда идти, но не имеем достаточных возможностей", - пояснила Берлинская.

Она подчеркнула, что фундаментальная наука в Украине десятилетиями находилась на обочине, и развить ее за несколько лет практически невозможно.

По мнению Берлинской, сейчас единственный выход - создание государственной стратегии развития военных технологий. Это должно стать приоритетной задачей, ведь без этого за несколько лет не останется ничего, кроме разрушенных украинских городов и оккупационной власти. Эксперт уверена:

"И если мы думаем на решениях, слепленных из дерьма и палок, протянуть еще несколько лет войны, то это очень плохо закончится. Потому что сначала эти решения перестанут работать, потом россияне дадут еще несколько game changers, а потом деморализуется армия и закончимся мы".

Она добавляет, что простым неравнодушным людям, волонтерам, военным, единственное, что можно сделать - выиграть еще немного времени для государственных чиновников - объединять инженеров, знакомить их с военными, помогать тестировать их изделия на фронте и полигонах, искать финансирование.

Эксперт также подчеркнула важность подготовки новых специалистов, понимая, что это длительный процесс, который может занять от 5 до 10 лет.

"Но война только начинается. Чтобы не проиграть окончательно уже завтра - думать и вкладываться нужно уже сейчас. Безотлагательно", - отмечает Берлинская.

Производство дронов в РФ

Как писал УНИАН, по данным российского оппозиционного издания Insider, РФ начала стремительно развивать собственную индустрию производства дронов, скопировав украинский опыт. В частности, вместо централизованных закупок у крупных оборонных компаний Москва сейчас массово спонсирует небольшие стартапы по производству БПЛА. Говорится, что гаражные стартапы превратились в крупнейшие российские бизнесы, которые привлекли уже более 200 млрд рублей инвестиций и получают не менее 130 млрд рублей выручки в год.

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