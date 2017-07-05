Суд оккупированного Крыма оставил Чийгоза под стражей до 8 октября

Подконтрольный Кремлю Апелляционный суд в Симферополе отклонил жалобу защиты одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на продление ему ареста. Таким образом, Чийгоз останется под стражей до 8 октября, сообщает корреспондент Радио Свобода из Крыма.

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Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.