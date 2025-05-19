Песков заявил, что встреча Путина и Трампа зависит от их личных договоренностей.

В Кремле назвали важным предстоящий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров и сообщили точное время созвона двух лидеров.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин созвонится с Трампом в понедельник в 17:00.

Он также добавил, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от их личных договоренностей, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена. Песков также сказал, что возможный визит спецпосланника Трампа Уиткоффа в Россию может быть согласован "моментально" в случае необходимости.

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Он также прокомментировал войну в Украине, заявив, что Россия "достигнет целей, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами".

Разговор Трампа и Путина - что известно

президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поделился, что темами разговора с главой Кремля будут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу будущего телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что диалог будет очень успешным.

При этом Bloomberg пишет, что Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует. Это означает, что российский диктатор вряд ли предложит Дональду Трампу какие-либо значимые уступки во время телефонного разговора.

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