Также актер заговорил о возможности сиквела еще одного хита 1990-х со своим участием.

Голливудский актер Том Круз, который сейчас проводит активную промо-кампанию своего свежего фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning), пролил немного света на еще одну культовую экшн-франшизу со своим участием.

Так, в эфире шоу Today Show Australia 62-летний голливудский актер рассказал, что на данный момент его команда прорабатывает идеи продолжений сразу двух хитов с его участием – "Топ Ган" (1986, 2022) и "Дни грома" (1990).

"Да, мы думаем и говорим о многих разных историях, о том, что мы могли бы сделать и что возможно. Мне потребовалось 35 лет, чтобы придумать "Топ Ган: Мэверик", поэтому все эти вещи, над которыми мы работаем, мы обсуждаем "Дни грома" и "Топ Ган: Мэверик", – отметил Круз, добавив, что он всегда без проблем одновременно работает сразу над несколькими разными фильмами.

Отметим, приключенческий экшн "Топ Ган" (также известный как "Лучший стрелок") режиссера Тони Скотта с Томом Крузом в главной роли, рассказывающий об элитной команде пилотов истребителей ВМС США, вышел на экраны в 1986 году. Он стал настоящим хитом в прокате и получил несколько технических номинаций на "Оскар" (и даже победил в категории "Лучшая песня" с хитом Take My Breath Away), но продолжения пришлось ждать 36 лет – сиквел "Топ Ган: Мэверик" от режиссера Джозефа Косински вышел на экраны только летом 2022 года, и даже превзошел успех первого фильма. О том, что фильм может получить еще одно продолжение, серьезно заговорили в январе 2024 года, однако до конкретики пока не дошло.

Тем временем, спортивная мелодрама "Дни грома" все того же Тони Скотта, вышедшая в 1990 году, рассказывала о молодом гонщике Коуле Трикле, который мечтал о новых свершениях в карьере и попутно устраивал свою личную жизнь. Именно на съемках этого фильма Том Круз познакомился со своей второй женой Николь Кидман (их брак продлился 11 лет). Впервые о вощможности сиквела Круз заговорил в ноябре 2024 года. Также интерес к проекту проявил продюссер Джерри Брукхаймер, который также работал над первым фильмом.

