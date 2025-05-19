Только с середины недели и ближе к выходным температурный фон постепенно повысится.

На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода, однако ближе к выходным в ряде обалстей ожидается потепление. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в первой половине недели в большинстве областей прогнозируется аномально холодная погода с обильными дождями, которые местами будут сопровождаться грозой и порывистым ветром.

"Только с середины недели и ближе к выходным температурный фон постепенно повысится, особенно в южных и восточных областях", - прогнозирует Кибальчич.

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Наиболее прохладная погода, по его данным, сохранится в западных и северо-западных регионах.

Погода 19 мая

Днем в начале недели в большинстве областей Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В отдельных пунктах будет отмечаться гроза и мелкий град. Ветер будет 7 - 12 м/с, во время грозы порывистый. Днем будет +14...+19 °С, на юге до +22 °С, на крайнем западе местами +8...+13 °С.

Погода 20 мая

Во вторник неустойчивая и дождливая погода ожидается на всей территории Украины. В южных и центральных регионах местами осадки будут значительными. Днем в отдельных пунктах возможна гроза и мелкий град. Ветер 7 - 12 м/с, днем в южных областях и Крыму порывы 15 - 20 м/с. Ночью ожидается +2...+8 °С, в центральных и южных областях +8...+13 °С. Днем +12...+18 °С, в Карпатском регионе +7...+12 °С.

Погода 21 мая

В среду, 21 мая, небольшие кратковременные дожди пройдут в северных, восточных и местами центральных регионах страны. В остальных областях без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью +3...+10 °С, днем по всей стране будет +18...+23 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник и вторник в Украине будет сохраняться прохлада - до +18 °C. С 21 мая ожидается постепенное потепление.

Впрочем, 23-24 мая на западе прогнозируется кратковременное похолодание. Уже с 25 числа вернется тепло, которое распространится по всей стране. С 26 мая возможно ощутимое повышение температуры - до жары.

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