Виктория Фуртуне заявила, что Молдове надо "вернуть" Буджак.

Политик из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, лидер партии "Большая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртуне заявила, что Молдове надо "вернуть" Буджак - регион на юге Одесской области. Видео с выступлением Фуртуне обнародовал гагаузский портал Gagauznews.

Как заявила Фуртуне, Буджак когда-то был "выходом" Молдовы к Черному морю, а сегодня страна якобы имеет реальный шанс вернуть территорию.

"Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня... Мы искалечены границами, нарисованными по линейке, нас лишили выхода к морю через Буджак. А без выхода к морю Молдова, как лев на цепи... Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", - заявила Фуртунэ.

Видео дня

По ее словам, Молдова имеет право требовать пересмотра границ, поскольку в настоящее время "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака".

"Мы больше не хотим маленькой покорной Молдовы. Мы хотим большую Молдову... Нужно возвращать все, что у нас украли - имя, историю, язык, выход к морю", - заявила Фуртуне.

Южная Бессарабия (Буджак) - историческая область в междуречье Дуная и Днестра, на юго-западе Одесской области. На севере граничит с Молдовой, на западе - с Румынией. Южная Бессарабия вошла в состав Украинской ССР в 1940 году.

Другие заявления иностранных политиков о намерении забрать украинские земли

Как писал УНИАН, в январе 2025 года лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Констадин Костадинов заявил, что южная часть Одесской области должна вернуться в состав Болгарии. Констадинов заявил, что Бессарабия когда-то была в составе болгарского государства, а болгары являются коренным населением региона. Он также заявил, что Украина - в "состоянии распада", и Болгария должна выдвинуть свои претензии на Бессарабию.

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