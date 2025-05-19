Отмечается, что объем помощи составит 90 миллионов евро.

Финляндия передаст Украине тяжелые боеприпасы, которые будут куплены за средства от доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

Отмечается, что передача боеприпасов будет происходить в рамках новой инициативы ЕС по поддержке Украины, которая реализуется через Европейский фонд мира.

В Минобороны Финляндии поделились, что Хельсинки заключили соответствующее соглашение с Еврокомиссией. Объем помощи Украине должен составить 90 миллионов евро.

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"Нам удалось согласовать дополнительное финансирование поддержки Украины. Деньги будут поступать из доходов замороженных активов России", - рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он подчеркнул, что эта помощь дополнит национальную программу поддержки Украины объемом 660 миллионов евро. Также он считает, что эта инициатива углубит связи между оборонной промышленностью Финляндии и Украины.

Боеприпасы для Украины - важные новости

Ранее Норвегия выделила дополнительные 4 миллиарда норвежских крон (около 415 млн евро) на боеприпасы для Украины. Соответствующие средства будут выделены в виде грантов на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Кроме того, глава МИД Чехии Ян Липавский говорил о том, что его страна готова ежемесячно поставлять боеприпасы для Украины до сентября. Он утверждает, что инициатива Чехии уменьшает эффективность российской артиллерии в пять раз.

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