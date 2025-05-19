Законопроект также предусматривает выплату "Пакет школьника" для приобретения необходимых ученику школьных принадлежностей.

В Украине планируют изменить систему выплат при рождении ребенка, в частности, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка предусмотрена в размере 50 000 гривень.

Об этом говорится в законопроекте Министерства социальной политики, опубликованном на сайте СПО объединений профсоюзов для обсуждения.

Проектом акта предлагается реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка, в частности:

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предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7000 грн незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 000 грн всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта;

предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) помощь по уходу в размере, который будет определен Кабинетом министров;

предоставлять помощь по уходу за ребенком "еЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта.

При этом, как и раньше, при рождении ребенка осуществляется выдача одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша".

Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" предусматривает возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком, предоставленную учреждениями дошкольного образования, юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, с целью поддержки семей и содействия в сочетании работы и ухода за ребенком.

Кроме этого, законопроектом предусмотрена выплата ученикам "Пакет школьника" - единовременная денежная помощь, которая выплачивается для приобретения необходимых ученику школьных принадлежностей (канцелярских товаров), книг, детской одежды и обуви для удовлетворения базовых потребностей в прохождении образовательного процесса.

"Вышеупомянутые шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных учреждений дошкольного образования", - сказано в документе.

Сейчас помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 грн. Выплата помощи осуществляется единовременно в сумме 10320 гривень, остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Помощь на детей в Украине - главные новости

Ранее УНИАН писал, какие виды помощи назначаются при рождении ребенка, а также какие выплаты предусмотрены для детей, находящихся под опекой, и матерям-одиночкам.

В марте 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка. Документом предлагалось оказывать помощь при рождении ребенка в сумме, кратной 150 размерам прожиточного минимума - на первого ребенка; кратной 100 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 50 размерам прожиточного минимума - на третьего и каждого последующего ребенка.

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