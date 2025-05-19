Предварительные оценки показывают, что около 45-55% урожая черешни было потеряно.

Страны Восточной Европы (в частности, Украина) понесли значительные убытки от заморозков в апреле этого года, и это может привести к дефициту вишни и черешни. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"По предварительным оценкам около 45-55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери были даже выше, но здесь площади черешни меньше", - отмечают специалисты.

Если говорить о вишне, то здесь убытки оценивают в 35-50%. В северных регионах потери были выше. Вишня в нашей стране идет преимущественно на заморозку для экспорта и на переработку.

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"И эта позиция, очевидно, станет достаточно дорогой", - говорят аналитики.

Отметим также, что наша страна сильно зависит от импорта черешни после оккупации российскими войсками регионов, где ее традиционно выращивают. Поэтому цены на черешню в Украине будут еще выше, чем обычно.

Напомним, в конце месяца Украина столкнулась с третьей волной весенних заморозков. Это повлекло значительные потери в садоводстве, а наибольшие потери зафиксированы среди абрикосов.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В конце прошлой недели УНИАН сообщил, что в Украине начинают сезон клубники. Сейчас цены на популярную ягоду находятся на довольно высоком уровне, но в начале лета можно ожидать ее удешевления. При этом низкие цены на клубнику не продержатся долго, ведь июль считают неблагоприятным месяцем для популярной ягоды.

Также недавно стало известно о снижении цен на помидоры. Причиной такой динамики называют рост предложения тепличных овощей во всех украинских регионах. Еще один фактор - относительно небольшой спрос на эту продукцию.

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