Отмечается, что цены во фруктово-ягодном сегменте не изменились, кроме клубники.

Цены на раннюю продукцию в Украине снизились. При этом продолжает дорожать прошлогодня свекла.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что цены на овощ подскочил с 22-32 до 30-33 гривень за килограмм. В то же время дешевле, чем на предыдущей неделе, продавалась ранняя морковь. На прошлой неделе ее отдавали по 55-60 грн/кг, а неделей ранее – 60-70.

Низкий спрос привел к снижению цен на помидоры с 60-105 до 55-90 гривень за килограмм. Также подешевели огурец с 50-75 до 25-70 грн/кг и сладкий перец – со 120-125 до 115-120 грн/кг.

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Цены на цветную капусту выросли с 60-70 до 80-90 грн/кг. Снижение предложения редиса позволило продавцам повысить цены с 20-25 до 25-30 гривень за килограмм. При этом подорожал кабачок с 50-60 до 63-73 грн/кг.

В сегменте зелени подорожал укроп со 120-160 до 150-180 гривень, а также спаржа – с 200-350 до 350-450 грн/кг.

Цены во фруктово-ягодном сегменте сохранились на уровне предыдущего периода. Исключение составила лишь подорожавшая клубника, продажи которой в результате похолодания снизились. Цены на ягоду подскочили со 180-230 до 215-245 гривень за килограмм.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно падали цены на раннюю белокочанную капусту из-за сезонного увеличения предложения овощей нового урожая.

В свою очередь аналитик УКАБ Максим Гопко сообщил, что цены на клубнику достаточно высокие, но в начале лета можно ожидать удешевления, которое не продлиться долго.

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