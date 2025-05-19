Неопределенный результат американо-иранских переговоров будет сдерживать удешевление "черного золота".

Нефть дешевеет в понедельник, 19 мая, из-за снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's и замедления промышленного производства и розничных продаж в Китае.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 51 цент до 64,90 доллара за баррель, в то же время американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 48 центов до 62,04 доллара за баррель.

"Черное золото" на прошлой неделе дорожало после того как США и Китай согласились на 90-дневную паузу в торговой войне с резким снижением импортных тарифов.

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В то же время, старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, что снижение кредитного рейтинга США ставит под сомнение перспективы американской экономики. Она уточнила, что снижение рейтинга Moody's может не повлиять непосредственно на спрос на нефть, но создает более трезвые рыночные настроения.

16 мая Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг США из-за роста долга страны до 36 триллионов долларов, что может осложнить реализацию политики президента Дональда Трампа по сокращению налогов.

Между тем в Китае, по официальным данным, промышленное производство замедлилось в апреле, хотя показатели были лучше, чем ожидали экономисты.

Хотя на прошлой неделе Пекин и Вашингтон достигли соглашения об отмене большинства пошлин на товары, краткосрочное перемирие и непредсказуемый подход Трампа "продолжают бросать тень на экспортно-ориентированную экономику Китая". Вместе с тем, результат ядерных переговоров между Ираном и США остается неопределенным, что ограничивает падение цен на нефть.

Цены на нефть - главные новости

Цены на нефть последние две недели преимущественно росли из-за временного перемирия в торговой войне между США и Китаем. В то же время, рост стоимости "черного золота" несколько сдерживается из-за возможных дополнительных поставок нефти на рынок со стороны Ирана и стран ОПЕК+.

В то же время, 15 мая "черное золото" подешевело на 2 доллара из-за потенциальной сделки между США и Ираном, что может привести к увеличению поставок нефти на рынок.

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