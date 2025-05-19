Похоже, Россия намерена интегрировать эту тактику в военную стратегию своих вооруженных сил.

Российские войска все чаще используют мотоотряды - тактику быстрого прорыва с помощью мотоциклов, багги и скутеров. Несмотря на большие потери, эта стратегия позволяет обходить традиционные оборонительные системы Украины и истощает ВСУ, пишет The New York Times.

"Это тактика тысячи маленьких ударов", - пояснил представитель 28-й механизированной бригады Евгений Алхимов.

Как работает новая тактика

Российские военные используют мотоциклы, чтобы быстро пересечь заминированные участки и выйти на украинские позиции, избегая при этом массированных ударов дронов и артиллерии. Атаки обычно происходят без прикрытия - водители двигаются зигзагообразно по пересеченной местности.

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"Водители мотоциклов могли иметь от пяти до десяти минут, чтобы штурмовать украинские окопы и атаковать", - говорит военный эксперт Павел Нарожный.

Несмотря на многочисленные потери - только за один штурм в Покровске было уничтожено 100 мотоциклов и 240 военных, - мотоотряды продолжают действовать. Как говорит Нарожный:

"Сейчас они составляют от 20 до 25 процентов российских атак. Украине трудно выдерживать такие непрерывные атаки".

Цель не в уничтожении пехоты, а в проникновении в тыл для удара по минометным расчетам и операторам дронов - специалистам, которых трудно заменить.

Эволюция тактики

Сначала мотоатаки появились в апреле 2024 года как импровизированный ответ на удары дронов. Осенью стали массовыми в Харьковской и Донецкой областях, где бронетехника стала почти непригодной.

"Хотя сейчас у них меньше бронетехники, а также нет ограничений в сокращении рабочей силы, мотоциклы - это именно то, что нужно для этой работы", - объясняет Валерий Рябых из Defence Express.

Тактика становится все более изощренной: применяется РЭБ, но мотогруппы дополняются двумя пассажирами, что позволяет продолжать атаку даже после уничтожения одного из них.

Российское командование уже рассматривает возможность формализации мотоотрядов: мотоциклы могут стать стандартным оборудованием войск. Это свидетельствует о намерении интегрировать тактику в стратегию боевых действий.

"Отдельные атаки сами по себе неэффективны... но как часть более широкого тактического плана истощения - они выполняют свою работу", - говорит Евгений Алхимов.

"Мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, скутеров, автомобилей на фронте. Это новая война", - добавил Павел Нарожный.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин ответил, может ли РФ начать большое наступление на правобережье Херсонщины. По его словам, сейчас на Херсонщине ежедневно небольшие группы пехоты врага проводят разведывательно-поисковые действия.

Также сообщалось, что ВСУ выиграли важную битву на Харьковщине. Отмечается, что битву за лесной массив "Берлин", которая длилась 5,5 месяцев, выиграли бойцы 13 бригады Национальной гвардии "Хартия" и 92 отдельной штурмовой бригады.

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