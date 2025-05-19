В столице ожидается гроза.

На Киев надвигается гроза. Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 19 мая гроза", - говорится в прогнозе синоптиков.

По их данным, будет греметь и по территории Киевской области.

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Из-за непогоды на Киевщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В течение этой недели в Украине будет преобладать нестабильная и прохладная погода, однако ближе к выходным в некоторых регионах ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Как отмечает специалист, в первой половине недели большинство областей охватит необычно холодная погода, сопровождаемая интенсивными дождями. В некоторых местах возможны грозы и сильный ветер.

Только начиная с середины недели и ближе к выходным, по его словам, температуры постепенно будут расти, прежде всего на юге и востоке страны.

Самые низкие температуры, по его данным, будут удерживаться в западных и северо-западных регионах Украины.

В частности завтра, по его прогнозу, по всей Украине ожидается неустойчивая и дождливая погода. На юге и в центре местами осадки будут значительными. Днем в отдельных пунктах возможна гроза и мелкий град. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем в южных областях и Крыму порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Днем будет +12...+18 °С.

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