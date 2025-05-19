В отличие от обычных спутников, эти смогут обрабатывать собираемые ими данные самостоятельно.

Китай начал реализацию проекта по созданию космического суперкомпьютера – 14 мая с космодрома Цзюцюань успешно стартовала ракета‑носитель Long March 2D, выведя на орбиту 12 спутников из запланированных 2800.

В отличие от обычных спутников, эти будут обрабатывать собираемые данные сразу, что позволит не тратить время на их отправку на Землю (сейчас до 90% данных теряется из‑за ограниченной пропускной способности), а также снизить энергопотребление и углеродный след, пишет портал Space News.

Каждый из 12 спутников имеет на борту ИИ-модуль с 8 млрд параметров, которая может выполнять 744 трлн операций в секунду, а конечная цель – получить сеть из тысяч спутников и достичь производительности в квинтиллионы операций.

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Спутники взаимодействуют друг с другом на скорости до 100 Гб/с с помощью лазеров и совместно используют 30 ТБ памяти в качестве хранилища. Все 12 из них несут научную полезную нагрузку, включая детектор рентгеновской поляризации, предназначенный для регистрации кратковременных космических явлений, таких как гамма-всплески.

Кроме того, спутники способны создавать цифровые 3D-модели, которые могут применяться для экстренного реагирования, в игровой индустрии и туризме, говорится в заявлении.

Ожидается, что в будущем подобные проекты могут реализовать США и Европа.

Ранее в этом году Microsoft представила прорывной квантовый чип, который может изменить будущее технологий. Эта разработка открывает путь к созданию полноценных квантовых компьютеров, способных решать задачи, с которыми не справляются самые мощные суперкомпьютеры.

Как писал УНИАН, уже совсем скоро очки дополненной реальности полностью изменят нашу жизнь. Такое убеждение высказал создатель "фейсбука" Марк Цукерберг. Он подчеркнул, что в будущем физический мир и цифровой мир сольются воедино.

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