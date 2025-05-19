Известный музыкант рассказал, почему София Ротару потеряла свою популярность

Он назвал несколько причин.

Фронтмен группы "Хамерман уничтожает вирусы" Альберт Цукренко рассказал, почему легендарная певица София Ротару потеряла свою популярность.

По его словам, украинская эстрада начала деградировать с 80-х годов:

"И сами эти художники, которые пели песни Ивасюка, этого не заметили. Они постепенно начали выполнять значительно менее, мягко говоря, качественный материал".

София Ротару также исполняла песни Владимира Ивасюка. Однако со временем артистка перестала выпускать песни с глубиной, смыслом и характером, считает Цукренко.

Видео дня

Журналистка Эмма Антонюк, которая и беседовала с Цукренко, спросила, может ли исчезнуть музыкальный вкус, ведь Ротару выпустила несколько разрывных песен.

Альберт уточнил, что это возможно и назвал ряд причин: влияние конъюнктуры, возраст, потеря интереса к новому и замыкание в собственном представлении о себе.

"С возрастом многие начинают считать, что лучше знают, чем молодые. Это происходит постепенно. Человек замыкается на своем. И уже сегодня ты крутой авангардист, а через 20 лет – поешь в каком-то незаметном пабе на Подоле", – подытожил музыкант.

Напомним, ранее сестра Софии Ротару назвала город, в котором живет артистка во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: