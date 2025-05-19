Известного актера-воина списали со службы в ВСУ: названа причина

Ранее Геннадий Попенко получил травму на фронте.

Известный украинский актер Геннадий Попенко, который три года состоял в рядах Вооруженных сил Украины, рассказал, что его списали со службы.

По его словам, причина списания кроется в серьезных проблемах со здоровьем. Так, во время тренировок он получил травму колена, в результате чего ему пришлось делать операцию. Врачи установили ему титановую пластину.

Сейчас Попенко из-за травмы не может продолжать службу в ВСУ.

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"Почти три года назад призвался. И вот недавно списан из армии на определенный срок. В память об этом времени - боль и титан в колене. Уже передвигаюсь без палки, но бег пока что только снится. Реально снится", - поделился актер на своей странице в Инстаграмм.

Однако у Попенко уже есть планы. Он говорит, что будет дальше сниматься на телевидении, а также будет заниматься волонтерством.

"Пока что нет ответа на вопрос "Чем заниматься дальше?". Да, есть уже родной "Загублений світ". Да, есть любые киносъемочные площадки, куда буду пытаться вернуться. Да, есть наш волонтерский центр, который делает невероятные маскировочные сетки. Но еще буду искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества. Возможно, где кому-то будут нужны руки? Или голова", - поделился актер.

Напомним, ранее Геннадий Попенко рассказал, как чувствует себя после травмы на фронте.

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