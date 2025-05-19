'Самая смертоносная стадия': врачи поделились прогнозами относительно состояния Байдена, - NYT

Благодаря прорыву медицины в лечении рака простаты, теперь прогнозы на жизнь больных измеряются годами, а не месяцами, как раньше.

У экс-президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты 4 стадии, который уже распространился на кости. Это - самая опасная стадия заболевания, которая считается неизлечимой, пишет The New York Times.

"Это 4 стадия, самая смертоносная из стадий болезни. Ее невозможно вылечить", - пишет издание.

Впрочем, ведущие специалисты в области онкологии отмечают, что современная медицина позволяет пациентам с таким диагнозом жить годами, а не месяцами, как было еще недавно.

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"Жизнь теперь измеряется годами, а не месяцами", - сказал доктор Дэниел В. Лин.

"Мужчины, у которых рак простаты распространился на кости, могут прожить 5, 7, 10 или более лет. Надеемся, что господин Байден, которому за 80, умрет по естественным причинам, а не от рака простаты", - отметил доктор Джадд Моул из Университета Дьюка.

Диагноз был обнаружен после того, как Байден обратился к врачам с жалобами на недержание мочи. Однако эксперты сомневаются, что эти симптомы были вызваны раком.

"Я очень сомневаюсь, что его симптомы были вызваны раком", - прокомментировал доктор Лин.

Сегодня диагностика стала более точной, в частности благодаря ПЭТ-сканированию с использованием простат-специфического мембранного антигена (ПСМА). Это позволяет выявлять рак значительно раньше, а значит - начинать лечение эффективнее.

Что касается лечения, то теперь врачи имеют в распоряжении около 10 новых препаратов. Первый этап - прекратить выработку тестостерона, который питает рак. Ранее это достигалось хирургическим путем, сейчас же - инъекциями или таблетками. В сочетании с блокаторами андрогенов, химио- или лучевой терапией, пациенты получают гораздо более эффективную поддержку.

"В нашем арсенале гораздо больше инструментов. За последнее десятилетие показатели выживаемости почти утроились. Я не могу представить, насколько много изменений произошло", - сказал доктор Моул.

Важную роль в этом прорыве сыграли государственные инвестиции в исследования, в частности через Национальные институты здравоохранения и Министерство обороны США. И, как отмечают эксперты, сам Байден активно поддерживал эти инициативы еще во время президентства.

"Байден был одним из первых президентов, которые поставили борьбу с раком на первое место", - напомнил доктор Лин.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявили представители Байдена.

По данным CNN, Байдену поставили диагноз рак простаты, который характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (5-й класс) с метастазами в кости.

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