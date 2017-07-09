Украина ожидает на разработку ООН более действенных инструментов в вопросах мира и безопасности - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина ожидает реформирования Организации Объединенных Наций, что будет способствовать формированию действенных инструментов в вопросах мира и безопасности с особым ударением на эффективных механизмах по предотвращению конфликтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем пресс-конференции в Киеве.

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«Мы договорились с генеральным секретарем, что сегодня Украина, как и весь мир, как никогда ранее, нуждается в сильной, решительной и действенной Организации Объединенных Наций, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы авторитет генерального секретаря и авторитет ООН рос», - заявил президент.

«К сожалению, события последних лет и неспособность Организации дать адекватный ответ на новые вызовы и угрозы стали причиной появления большого количества критики деятельности ООН, потому что после аннексии Крыма и агрессии на востоке со стороны одного из постоянных членов Совета безопасности ООН мы имеем совершенно новые реалии: был разрушен поствоенный механизм обеспечения глобальной безопасности», - сказал глава государства.

По мнению Порошенко, перед генеральным секретарем ООН и государствами-членами стояла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к Организации.

«Настало время, по моему мнению, для решительных, а иногда и болезненных преобразований», - подчеркнул он.

«Мы полностью поддерживаем подходы генсекретаря к реформированию ООН. Мы рассчитываем, что реформы будут способствовать выработке более действенных инструментов в вопросах мира, безопасности, с особым ударением на эффективных механизмах по предотвращению конфликтов», - отметил Порошенко.

«Урегулирование конфликтов, защита прав человека, неукоснительное соблюдение основополагающих принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности и политической независимости всех государств - членов ООН остаются для нас ключевыми», - подчеркнул президент.