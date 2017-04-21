Суд определился с наказанием для мужчины, который взял в заложники сотрудницу института, перепутав ее с женой Турчинова

Сегодня Шевченковский районный суд Киева огласил приговор злоумышленнику, который с ножом напал на сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, 62-летнего адвоката из Донецка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ст. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти, с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что 25 мая 2016 года около 16 часов указанный мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО Александра Турчинова. Преступные действия нападавшего тогда удалось пресечь работнику Управления государственной охраны, который и задержал злоумышленника.