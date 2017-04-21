Балчун хочет назначить руководителем Приднепровской железной дороги помощника предателя Лебедева
В понедельник на правлении Укрзализныци будут назначены новые руководители региональных железных дорог.
Эспрессо получило список будущих руководителей, которых продвигает руководитель УЗ Войцех Балчун.
Так, руководителем стратегической прифронтовой железной дороги должен стать Николай Кужавский, который официально работал помощником народного депутата от Партии регионов, а затем министра обороны Павла Лебедева.
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Напомним, что работа Лебедева привела к полной потере обороноспособности Украины в 2014 году. Сам Лебедев сбежал в Крым.
Одесскую железную дорогу должен возглавить Вячеслав Еремин. В открытых источниках есть информация о том, что его жена работает в компании "Вертикаль групп", которая непосредственно сотрудничает с Одесской железной дорогой.
Юго-западную железную дорогу должен возглавить человек близкий к Василию Хмельницкому - Григорий Бевз.
И, наконец, Донецкую железную дорогу должен возглавить Сергей Бугаев, которого, по данным источников лоббирует заместитель Войцех Балчуна Николай Немцов.