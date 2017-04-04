Подозреваемому в коррупции судье Емельянову позволили претендовать на должность в новый Верховный суд

Высший административный суд Украины отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей об отстранении подозреваемого в коррупции судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от участия в конкурсе на должность судьи в новом Верховном суде Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ВАСУ Галина Гаевская, такое решение было принято вчера, 3 апреля.

“Признать незаконным и отменить решение Высшей квалификационной комиссии судей от 8 февраля 2017 года в части приостановления квалификационного оценки в отношении Емельянова до вступления в законную силу приговора суда или прекращения уголовного производства”, - говорится в резолютивной части решения ВАСУ, которую процитировала Гаевская.

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По ее словам, на практике это означает, что, несмотря на то, что против Емельянова открыто уголовное производство и он отстранен от осуществления правосудия, он может участвовать в конкурсе на должность судью Верховного суда.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Емельянову и Виктору Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

В ведомстве отметили, что следствие имеет доказательства того, что эти лица в 2011 - 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, исследуется около 7 тыс. случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими нужных злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.

Емельянову была избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн.

12 января 2017 года Высший совет юстиции на два месяца отстранил Емельянова от исполнения обязанностей, срок которого истекал 12 марта.

3 марта 2017 года Емельянов выиграл иск о восстановлении в должности.

12 марта Высший совет правосудия продлил до 17 апреля 2017 года срок отстранения Емельянова от выполнения обязанностей судьи.