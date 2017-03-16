Львовский облсовет требует наказать виновных в разгоне блокады ОРДЛО

В четверг, 16 марта, Львовский областной совет принял обращение к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Верховной Раде Украины относительно ситуации, которая сложилась вокруг блокировки временно оккупированных территорий.

За него проголосовало 66 областных избранников, сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

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В частности, депутаты призвали требуют от центральной власти наказать виновных в разгоне блокады ОРДЛО, немедленно освободить всех украинских пленных, принять закон об оккупированных территориях.

Текст обращения подаем полностью:

«Львовский областной совет считает недопустимым применение силы в отношении участников блокады торговли с оккупантами. Решение пойти с оружием против украинцев считаем недальновидным и циничным.

Однако, в результате давления общества и почти двухмесячной блокады торговли, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение от 15.03.2017 года, которое дает шанс на цивилизованное ограничение торговли с оккупантом и урегулирования ситуации.

Мы призываем общественность контролировать реализацию указанного документа. При этом считаем, что никоим образом нельзя ставить вопрос возобновления торговли в зависимость от того, будет ли возвращена предприятия олигархическим и клановым группам.

В связи с силовым разгоном блокады, временным прекращением торговли с ОРДЛО, нерешенным вопросом украинских пленных и осложненным доступом волонтеров в зону проведения АТО, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем:

- Провести расследование, установить и наказать, согласно действующему законодательству лиц, которые дали и выполняли приказ разогнать блокаду силовым методом;

- В сжатые сроки принять надлежащие меры для освобождения всех без исключения украинских пленных;

- Разработать комплекс законодательных мер, в частности Законы Украины о временно оккупированных территориях, восстановлении территориальной целостности и действии Конституции на всей территории Государства;

- Принять постановление Верховной Рады Украины о создании временной следственной комиссии по вопросам проверки поставок товаров, работ и услуг на временно оккупированные территории;

- Привести правительственные документы в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15.03.2017 года.

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- Принять комплекс законодательных и нормативных актов относительно прекращения экономических отношений с временно оккупированными территориями, а также установление запретов на торговлю товарами российского производства, вплоть до полного разрыва торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

- Не принимать и отменить уже принятые необоснованные ограничения для въезда волонтеров в зону АТО.

- Разработать комплекс мероприятий по созданию условий для перехода под контроль государства предприятий, финансовых учреждений, которые имеют стратегическое значение для жизнеобеспечения отраслей экономики Украины, а сегодня находятся в собственности агрессора.

- Все органы власти и местного самоуправления, все политические партии должны быть вместе с общиной. Только в единстве наших помыслов и действий мы сможем сохранить независимость Украины и построить крепкую, современную, сильную и самостоятельную Украину».