Когда проверят электронные декларации чиновников?

Кампания электронного декларирования, стартовавшая осенью 2016 года, набирает обороты в 2017-м. В сравнении с прошлым годом, в котором в электронной форме отчиталось около 130 тысяч декларантов, занимающих особо важные публичные должности (нардепы, президент, судьи, прокуроры и т.д.), в нынешнем году и в последующих число декларантов существенно возрастет. Дело в том, что, начиная с 2017 года, помимо вышеуказанных лиц, электронные декларации обязаны подавать все лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления (то есть, все государственные служащие, руководители государственных предприятий, депутаты местных советов и проч).

По некоторым оценкам, общее число декларантов приближается к миллиону. А это - огромное количество информации, которую обязаны проверить сотрудники антикоррупционного ведомства (НАЗК). На данный момент отсутствуют все необходимые технические средства (включая автоматический обмен с различными базами данных и реестрами), а также детальный нормативный механизм взаимодействия НАЗК с другими государственными структурами, которые располагают информацией о декларанте. Поэтому, несмотря на некоторую первичную автоматизацию процесса проверки, декларации, в значительной части, необходимо проверять фактически вручную (в т.ч., путем направления запросов в различные ведомства), что существенно замедляет весь процесс проверки.

По некоторым оценкам, общее число декларантов приближается к миллиону. А это - огромное количество информации, которую обязаны проверить сотрудники антикоррупционного ведомства (НАЗК)

Четкие сроки проверки на уровне нормативного акта, на сегодняшний день, не закреплены. Имеется лишь общее указание в Законе о предупреждении коррупции, что полная проверка деклараций проводится в период выполнения чиновником своих функций, а также в течение трех лет после прекращения таких функций. Напомню, что полная проверка автоматически обязательна лишь в отношении особо важных категорий публичных лиц, а в отношении остальных декларантов – только в случае выявления погрешностей в поданных ими декларациях.

Таким образом, пока чиновник занимает свою должность, а также в течение трех лет после его увольнения, НАЗК имеет право проверить любую из поданных им деклараций.

Детальный порядок проведения проверки деклараций, на данный момент, существует только в виде проекта на сайте НАЗК (ранее Минюст уже несколько раз отказывался регистрировать разработанный НАЗК документ). Примечательно, что одним из оснований для отказа в регистрации предыдущей редакции проекта, Минюст указал отсутствие в нем конкретных сжатых сроков начала и продолжительности проверок. Сейчас НАЗК и Минюст активно дискутируют по данному вопросу. В последней версии проекта, предоставленной НАЗК в Минюст, предлагается установить 180-дневный срок на проведение проверки с возможностью его продления еще на 180 дней, а также с возможностью приостановления процесса проверки на неопределенный срок. Согласно официальной позиции Минюста, размещенной на сайте ведомства 19 января 2017 года, столь неопределенные сроки нарушают права декларантов.

В целом, предполагается, что полноценно массовая проверка деклараций начнется после регистрации вышеупомянутого порядка в Минюсте – то есть, после достижения консенсуса между НАЗК и Минюстом, в том числе, по вопросам сроков проведения проверок.

Вместе с тем, какого-либо официально утвержденного плана-графика проверки декларантов, на данный момент, нет

Как и Закон о предупреждении коррупции, разработанный НАЗК порядок проверки электронной декларации содержит очень широкий перечень оснований для проведения полной проверки задекларированных сведений. В частности, к таким основаниям относятся сведения, полученные от любых физических или юридических лиц, публикации в СМИ, «сведения из прочих источников», - при условии, что такие сведения указывают на конкретного декларанта и содержат данные, которые могут быть проверены. Таким образом, широкий временной диапазон для проведения проверки, а также потенциальная возможность полной проверки любого чиновника по факту публикации в СМИ или получения НАЗК доноса от частного лица должны стимулировать декларантов, которые хотят спать спокойно, отражать в декларациях «правду, только правду и ничего, кроме правды».

Вместе с тем, какого-либо официально утвержденного плана-графика проверки декларантов, на данный момент, нет. Но в НАЗК уже заявили, что первыми проверят электронные декларации народных депутатов, прокуроров и судей. Не исключено, что будут и выборочные показательные проверки отдельных чиновников, проводимые по политическим соображениям.

Как следует из нормативных документов, проверка электронных деклараций преследует две основные цели: принудить и наказать. Первая цель заключается в том, чтобы выявить факты неподачи деклараций или отражения недостоверных сведений и заставить чиновников задекларировать реальные данные в соответствии с законом, а также совершить иные действия (например, связанные с урегулированием конфликта интересов). Вторая цель – инициировать процедуру привлечения к ответственности чиновников, которые не подали декларации или по которым проверка электронных деклараций показала наличие конфликта интересов, безосновательного обогащения, декларирование недостоверных сведений.

Также имеется и косвенная цель электронного декларирования - выявление несоблюдения декларантами налогового и валютного законодательства. Так, Генеральная прокуратура Украины сообщает, что будет инициировать проведение налоговых проверок депутатов, с целью проверки фактов легальности происхождения средств и надлежащей уплаты налогов в отношении доходов и имущества, отраженных в электронных декларациях.

Галина Мельник, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»