Посол Украины в США обсудил с советником Трампа по нацбезопасности ближайшие планы взаимодействия

Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.

«Американская традиция, которую, как мне кажется, стоит перенять и в Украине: передача эстафеты в Институте мира от одной команды другой. Советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия», - сообщил Чалый.

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Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, кандидат на должность советника избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн был партнером технологической компании Brainwave Science во главе с бизнесменом, который признал себя виновным в попытке продать украденный научный материал в 1980-е годы бывшей советской разведке КГБ.