В Минкультуры РФ назвали решение суда о возвращении "скифского золота" Украине "негативным прецедентом"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского ведомства, данное решение «является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций».

«Оно противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право «народа Крыма» на доступ к собственному культурному наследию», - говорится в сообщении.

В Минкультуры РФ заявили, что суд «проигнорировал принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят».

«Музейные предметы должны вернуться в Крым, где были обнаружены и где десятилетиями хранились и изучались учеными-археологами. Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Коллекцию «скифского золота» привезли в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в музее Алларда Пирсона.

Коллекция насчитывает 565 экспонатов из четырех крымских музеев. Среди экспонатов - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

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После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украинского государства.

Минкультуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Официальная позиция Украины заключается в том, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно не находится под украинским контролем, их надо передать непосредственно Государству Украина.

Сегодня, 14 декабря,Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» крымских музеев должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. «Суд решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина», - говорится в решении. Судебное решение основывается на конвенции ЮНЕСКО 1970 года, согласно которому произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их в экспозицию.

В то же время артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение периода апелляционного обжалования - три месяца.

Украина также должна заплатить музею Алларда Пирсона за хранение артефактов 111 тыс. евро.

Кроме того, суд решил, что музеи Крыма должны заплатить Украине и музею Пирсона 2800 евро возмещения расходов.