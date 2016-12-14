Суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото"

Как передает из зала суда собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение в этом споре было объявлено сегодня в Амстердаме.

«Суд решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина», - говорится в решении.

Артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение периода, в течение которого стороны могут обжаловать это решение. В частности, они могут обжаловать это решение в период три месяца в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, как Верховный суд примет свое решение.

Украина также должна заплатить музею Алларда Пирсона за хранение артефактов 111 тыс. евро.

Суд также решил, что музеи Крыма должны заплатить Украине и музею Алларда Пирсона 2800 евро возмещения расходов.

Как сообщал УНИАН, предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником для экспонирования в Музее Алларда Пирсона в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за оккупации Крыма Россией. Именно в то время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. После завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, мотивируя свой отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

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Согласно украинским законам, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение на основании заключенных контрактов.

Действие контракта, предоставляющего право на временное хранение коллекции Музеем Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Представительство и защиту интересов в суде осуществляет юридическая фирма Bergh Stoop&Sanders N. V.