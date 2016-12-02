Палица пригрозил увольнениями окружению главы Волынской ОГА из-за неудовлетворительного использования бюджетных средств
На внеочередном заседании Волынского областного совета 1 декабря 2016 года депутаты приняли решение заслушать отчет председателя Волынской облгосадминистрации Владимира Гунчика 21 декабря относительно использования бюджетных средств, инициированной главой облсовета Игорем Палицей.
Как отмечает местное издание "Волынская газета", сам Гунчик на внеочередное заседание облсовета не явился, хотя у депутатов накопилось очень много вопросов относительно финансовой деятельности губернатора и его подчиненных. Поэтому на заседании 1 декабря депутаты проголосовали за протокольное поручение председателя Волынского облсовета Игоря Палицы, чтобы на следующей сессии 21 декабря Гунчик отчитался об использовании бюджетных средств по конкретным направлениям. В зависимости от того, как депутаты оценят отчет губернатора, они определятся, есть ли смысл обращаться к президенту Украины Петру Порошенко с предложением немедленно отстранить от занимаемых должностей ряд высокопоставленных чиновников ОГА.
В частности, у депутатов были вопросы относительно программы "школьных автобусов". Так, "Волынская газета" в статье "Кого везет "Школьный автобус" еще неделю назад отмечала непрозрачность процедуры приобретения за бюджетные средства автобусов для перевозки детей из закрытых исполнительной властью "неперспективных" сельских школ и обращала внимание на странную закономерность, когда "Богданы" почему-то покупались на автозаводе, гендиректором и одним из частных совладельцев которого является Владимир Гунчик.
Так же придется уже 21 декабря отчитаться председателю облгосадминистрации об использовании бюджетных средств по конкретным направлениям и о выполнении программ социально-экономического развития.
"Мы все знаем, что облгосадминистрацией и ее подразделениями все наши решения по финансированию тех или иных направлений откровенно саботируются... Поэтому, выслушав отчет Владимира Петровича (председателя Волынской ОГА Гунчика – ред.), возможно, поставим вопрос о соответствии начальников профильных управлений и заместителей председателя облгосадминистрации занимаемым должностям! Прошу работников аппарата оформить это протокольным поручением", - отметил председатель Волынского облсовета Игорь Палица.
"Не имеет материалов сессионных заседаний тот, кто саботирует работу облсовета!", - заметил при этом Палица на оправдывание одного из подчиненных Гунчика, якобы делать такой отчет неуместно до завершения календарного года.
При этом Палица напомнил депутату и чиновнику, что облсовет выделил 5,5 млн грн на сооружение 72 туалетов для волынских школьников, чтобы дети не справляли нужду в "сортирах" на улице. Но на деле использован лишь 1 млн грн и построены только 11 туалетов.
В то же время депутаты облсовета поддержали идею необходимости заслушивания отчета Гунчика, проголосовав за нее 44 голосам.
Отчет, на предложение Палицы, должен быть четким и структурированным: в разрезе каждого района и каждой целевой программы.
"И хотя многим депутатам-"прагматикам" эта идея не нравится, им безразлично, как используются деньги волынской общины, то конструктивного большинства – нет. Мы разберемся во всем! В частности, сколько денег из областного бюджета освоено и сколько не освоено и по каким причинам? И отчет председателя облгосадминистрации, которого не было 2 года, не будет формальным. Если наберем две трети голосов депутатов после его заслушивания, то обратимся в Администрацию президента Украины относительно соответствия занимаемым должностям соответствующих начальников управлений и профильных заместителей Владимира Гунчика", – подчеркнул Палица.
Кроме этого он отметил, что у каждого президента есть свой Захарченко, и от таких "захарченко" лучше избавляться, пока не поздно.