Палица пригрозил увольнениями окружению главы Волынской ОГА из-за неудовлетворительного использования бюджетных средств

Как отмечает местное издание "Волынская газета", сам Гунчик на внеочередное заседание облсовета не явился, хотя у депутатов накопилось очень много вопросов относительно финансовой деятельности губернатора и его подчиненных. Поэтому на заседании 1 декабря депутаты проголосовали за протокольное поручение председателя Волынского облсовета Игоря Палицы, чтобы на следующей сессии 21 декабря Гунчик отчитался об использовании бюджетных средств по конкретным направлениям. В зависимости от того, как депутаты оценят отчет губернатора, они определятся, есть ли смысл обращаться к президенту Украины Петру Порошенко с предложением немедленно отстранить от занимаемых должностей ряд высокопоставленных чиновников ОГА.

В частности, у депутатов были вопросы относительно программы "школьных автобусов". Так, "Волынская газета" в статье "Кого везет "Школьный автобус" еще неделю назад отмечала непрозрачность процедуры приобретения за бюджетные средства автобусов для перевозки детей из закрытых исполнительной властью "неперспективных" сельских школ и обращала внимание на странную закономерность, когда "Богданы" почему-то покупались на автозаводе, гендиректором и одним из частных совладельцев которого является Владимир Гунчик.

Так же придется уже 21 декабря отчитаться председателю облгосадминистрации об использовании бюджетных средств по конкретным направлениям и о выполнении программ социально-экономического развития.

"Мы все знаем, что облгосадминистрацией и ее подразделениями все наши решения по финансированию тех или иных направлений откровенно саботируются... Поэтому, выслушав отчет Владимира Петровича (председателя Волынской ОГА Гунчика – ред.), возможно, поставим вопрос о соответствии начальников профильных управлений и заместителей председателя облгосадминистрации занимаемым должностям! Прошу работников аппарата оформить это протокольным поручением", - отметил председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

"Не имеет материалов сессионных заседаний тот, кто саботирует работу облсовета!", - заметил при этом Палица на оправдывание одного из подчиненных Гунчика, якобы делать такой отчет неуместно до завершения календарного года.

При этом Палица напомнил депутату и чиновнику, что облсовет выделил 5,5 млн грн на сооружение 72 туалетов для волынских школьников, чтобы дети не справляли нужду в "сортирах" на улице. Но на деле использован лишь 1 млн грн и построены только 11 туалетов.

В то же время депутаты облсовета поддержали идею необходимости заслушивания отчета Гунчика, проголосовав за нее 44 голосам.

Отчет, на предложение Палицы, должен быть четким и структурированным: в разрезе каждого района и каждой целевой программы.

"И хотя многим депутатам-"прагматикам" эта идея не нравится, им безразлично, как используются деньги волынской общины, то конструктивного большинства – нет. Мы разберемся во всем! В частности, сколько денег из областного бюджета освоено и сколько не освоено и по каким причинам? И отчет председателя облгосадминистрации, которого не было 2 года, не будет формальным. Если наберем две трети голосов депутатов после его заслушивания, то обратимся в Администрацию президента Украины относительно соответствия занимаемым должностям соответствующих начальников управлений и профильных заместителей Владимира Гунчика", – подчеркнул Палица.

Кроме этого он отметил, что у каждого президента есть свой Захарченко, и от таких "захарченко" лучше избавляться, пока не поздно.