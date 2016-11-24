Януковичу необходимо зачитать обвинение и потребовать его возвращения в Украину – Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о запланированной на 25 ноября видеоконференции с бывшим президентом Украины.

“Я думаю, что главное, что должны сделать украинские следователи, - это зачитать обвинение Януковичу для того, чтобы мы могли вести дело, и чтобы мы могли как можно быстрее завершить эти расследования, которые есть по преступлениям”, - сказал Парубий.

Спикер высказал мнение, что “и то, что было на Майдане, и то, что было после Майдана, - это ответственность Януковича, который стал марионеткой Путина в Украине”.

“Я думаю, что если будет любой контакт — мы должны требовать его возвращения в Украину и должны зачитать ему обвинение, согласно украинскому Уголовному кодексу”, - добавил председатель парламента.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича как свидетеля в этом деле.

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В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.

Начало допроса Януковича запланировано на 13.00 по киевскому времени 25 ноября.

Прокурор по делу экс-«беркутовцев» Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк подтвердил участие Януковича в допросе в режиме видеосвязи и призвал обеспечить надежную видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским областным судом для допроса экс-президента.

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Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова выразила сомнение в том, что в Святошинском райсуде состоится запланированный на 25 ноября допрос Януковича в режиме видеосвязи.

Вместе с тем российское государственное агентство ТАСС сообщило, что Янукович по итогам видеоконференции со Святошинским районным судом Киева того же дня даст пресс-конференцию в Ростове-на-Дону.