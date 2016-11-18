Украина в этом году добилась крупнейшей за весь период отношений помощи от США - Чалый

Об этом во время скайп-пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

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«В 2016 году мы добились самой большой за весь период наших отношений помощи Украине 658 миллионов долларов, и включительно 355 миллионов долларов на сферу безопасности и обороны», - сказал он.

«И могу откровенно сказать, где-то 150 миллионов долларов дипломаты просто выходили своими ногами, и встречи дали свой результат», - подчеркнул Чалый.