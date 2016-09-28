Следствие опровергло кремлевскую версию о запуске ракеты по MH17 с контролируемой Украиной территории

Об этом сообщает ZN.UA.

По словам представителей российского минобороны, он контролировался украинской армией. JIT исследовало два предполагаемых места пуска в районе этого поселка и не обнаружило никаких улик, подтверждающих слова россиян.

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Зато, как следует из приведенного в отчете перехваченного разговора двух пророссийских сепаратистов, те сами признают, что контролировали Зарощенское, когда был сбит пассажирский самолет.

Как сообщает издание, существенное отличие расследования JIT от отчета DSB не только в том, что в нем точно указывается место, откуда была выпущена ракета. Например, следователи голландского Совета безопасности лишь указали на обширный район площадью в 320 кв. км: это территория, ограниченная городом Снежное на севере и поселками Первомайский и Степановка на востоке и юго-востоке. В отчете же Совместной следственной группы также фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно.

Как сообщал УНИАН, российский производитель ЗРК "Бук" - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» заявил, что использовал самолёт Ил-86 для моделирования атаки на малайзийский Боинг над Донецком, который якобы подтверждает, что пуск ракеты был совершён с подконтрольной Украине территории.

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населённого пункта Зарощенское", - сказал генеральный директор концерна Ян Новиков.